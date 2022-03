Avviso: Firma del Patto per la Sanità tra i Sindaci della Provincia di Matera – Venerdì 11 marzo alle ore 11:00 presso il Mulino Alvino

Venerdì 11 marzo alle ore 11:00 presso la sala convegni del Mulino Alvino, sarà firmato un Patto per la Sanità tra i Sindaci della Provincia di Matera per indicare e suggerire e segnalare principi, proposte, ma anche criticità e problematiche sul piano sanitario derivanti dai territori, dalle massime autorità sanitarie locali, ovvero i Sindaci, a favore dell’attesa Riforma Regionale sulla Sanità.

Il documento sarà inviato alla Regione Basilicata, presentato nella prossima conferenza dei Sindaci sulla Sanità e rappresenterà le istanze sindacali dei Comuni e dei Distretti sanitari della Provincia di Matera volte al rafforzamento e potenziamento della sanità e della medicina territoriale in Basilicata e nello specifico nell’area del materano.

L’evento, organizzato dal Comune di Matera d’intesa con la maggior parte dei Sindaci della Provincia e la collaborazione dell’ANCI Basilicata, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Matera, e vedrà la presenza solo dei giornalisti oltre ai Sindaci per esigenze sanitarie e organizzative.

Link diretta streaming: https://www.facebook.com/comunedimatera

——————–

Lo staff del Sindaco