AL MUSEO CIVICO PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI CON IL LIBRO DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL LAVORO DI ALCESTE AYROLDI

DA GIOVEDÌ 17 MARZO ALTRI TRE INCONTRI DELLA RASSEGNA “LIBRI AL MUSEO”

Proseguono gli appuntamenti con la presentazione di libri al Museo Civico. Domani, venerdì 11 marzo, alle ore 18, sarà presentato “La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali”, (Arcana, 2022) di Alceste Ayroldi, critico musicale, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland (Italy Campus) e il Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino).

L’autore offre una guida completa per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali, affrontando aspetti teorico-pratici che riguardano gli addetti ai lavori. La prima parte descrive l’apparato legislativo che regolamenta il settore dello spettacolo con tutti gli adempimenti e gli aspetti contrattuali, la seconda si sofferma sul diritto d’autore delle opere musicali. Insieme all’autore, domani interverranno l’assessora alle Culture Ines Pierucci e il presidente del distretto Puglia creativa Vincenzo Bellini.

“La rassegna Libri al Museo, espressamente dedicata alle librerie della città – commenta Ines Pierucci – consolida l’attività multidisciplinare del Museo Civico. Questi appuntamenti hanno, altresì, valorizzato uno degli spazi più importanti della città nel quale, all’offerta culturale legata alla programmazione espositiva, si aggiungono degli incontri di sensibilizzazione ai temi d’attualità attraverso la promozione di importanti pubblicazioni”.

“L’idea di questo libro – sottolinea Ayroldi – nasce da un’esigenza che molti studenti, musicisti e organizzatori di eventi mi avevano manifestato: un manuale che potesse essere d’aiuto per risolvere problemi e dubbi di ogni genere”.

Invece, nell’ambito di Libri al Museo, il progetto ideato dall’assessorato alle Culture di concerto con i librai della città per consentire alle librerie, indipendenti e non, di disporre di uno spazio pubblico adeguato nel quale organizzare presentazioni di libri e incontri con gli autori, sono in programma altri tre appuntamenti a partire da domenica 13 marzo:

· domenica 13 marzo

ore 11

Incroci editoriali: la letteratura serigrafata di Else

incontro con Chiara Mammarella e Marco Carsetti, editori e stampatori

modera Luca Romano

(evento a cura della libreria Spine Bookstore)

· giovedì 17 marzo

ore 18

Raffaele Nigro “Il cuoco dell’imperatore” (La Nave di Teseo, 2021)

dialogano con l’autore Onofrio Pagone e Marina Losappio

(evento a cura di Presidi del Libro “Librincittà”)

· venerdì 18 marzo

ore 18

Maria Pia Romano “Stagioni del viaggio” (Besa, 2021)

dialoga con l’autrice Andrea Gisoldi

(evento a cura della libreria Laterza).