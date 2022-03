LA SCOMPARSA DEL DR. ANTONIO QUARTA EX DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE TINCHI￼

di MICHELE SELVAGGI

Un altro personaggio importante che ha contribuito a fare la storia del piccolo, grande ospedale di Tinchi,

che se ne va. E’ venuto a mancare infatti, nella giornata di ieri 8 marzo, presso la sua amata città di Lecce,

che gli aveva dato i natali, il dottor Antonio Quarta, professionista eccellente della sanità lucana. Dopo una

breve esperienza professionale in Toscana , il medico leccese approdò all’Ospedale di Stigliano e poi, per

oltre una ventina di anni fu responsabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale pisticcese.

Lo scomparso, ricordiamo, dopo lo stimatissimo dottor Antonio Vitelli – che, purtroppo, anche lui da poco

di ha lasciati, fu nominato Direttore Sanitario della struttura di Tinchi. Ha terminato la sua lunga e onorata

carriera professionale, come Medico Dirigente di una Struttura complessa e Capo Dipartimento Materno

Infantile dell’Ospedale di Policoro sempre dell’ASM di Matera. Oltre alla sua bravura professionale, sempre

stimato dai suoi pazienti, è stato anche uomo di cultura, un vero e proprio divoratore di libri, con

particolare interesse per l’arte e la poesia. La sua “SUITE N.1” e l’apprezzato libro”Il MONDO DI VIOLA”,

svelano appieno la sua sensibilità. “Per me – aveva scritto – è sempre stato importante quel desiderio di

conoscenza , di rubare alla noia i lunghi tempi di solitudine della vita. Ho sempre poi sperato di possedere

il valore imporrante tra i pochi: l’amicizia”.