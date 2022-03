Dichiarazione ex assessore e attuale consigliere regionale Francesco Cupparo

Ho comunicato al Presidente Bardi la mia volontà a non riproporre la mia presenza in Giunta. Sono stati per me anni intensi di impegno senza risparmio di energie, al servizio delle nostre comunità, del mondo del lavoro e dell’impresa, dei cittadini tutti, i cui risultati lascio ad altri giudicare. Ritengo che sia essenziale che la Giunta torni al lavoro il più rapidamente possibile in una fase storica e complicata per tutte le scadenze che attendono la Regione. Per questo auspico che il mio gesto serva a sbloccare una situazione che si protrae da troppo tempo e che le nostre comunità, i nostri territori non possono permettersi.

