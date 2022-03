A San Cataldo, a luglio, arriva il circuito mondiale di Beach Volley

C’è anche Lecce fra le località che sono state scelte dalla CEV (European Volleyball

Confederation) per ospitare quest’estate una delle 10 tappe del Beach Pro Tour“Futures”, il

circuito mondiale di Beach Volley, che è suddiviso su tre diversi livelli:Elite 16, Challenge e

Futures, con la partecipazione dei migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel

ranking mondiale.

Tra le tappe futures in programma quest’anno, per la prima volta quattro si svolgeranno in Italia e

di queste tre per la prima volta in assoluto nel Sud Italia: a Cervia dal 26 al 29 maggio, ai

Giardini Naxos dal 30 giugno al 3 luglio, a San Cataldo (Lecce) dal 7 al 10 luglio e a Cirò

Marina dal 14 al 17 luglio.

«Dal 7 al 10 luglio San Cataldo ospiterà – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – una

tappa del circuito mondiale di Beach volley. Abbiamo lavorato con i dirigenti provinciali e

nazionali della Fipav per ottenere l’assegnazione di questa prestigiosa manifestazione e li

ringrazio per tutto il supporto. Dopo gli anni scorsi in cui a San Cataldo prima e a Frigole poi

abbiamo ospitato il campionato italiano, quest’anno la sfida diventa internazionale e ancora più

avvincente. Siamo già al lavoro per farci trovare pronti e accogliere al meglio delle nostre

possibilità gli atleti e i loro staff ».

Correlati