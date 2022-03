MINERVA HA INCONTRATO OGGI IL PRESIDENTE NAZIONALE FAI MAGNIFICO: “PRESTO NUOVI INVESTIMENTI SULL’ABBAZIA DI CERRATE”

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha ricevuto oggi, a Palazzo Adorno, il presidente nazionale del FAI Marco Magnifico. Innanzitutto, l’incontro è servito a fare il punto sulle tante attività che il Fondo Ambiente Italiano porta avanti sul territorio provinciale, ma soprattutto per rinnovare

l’attenzione sull’Abbazia di Cerrate, bene gestito dal FAI e di cui la Provincia è

proprietaria. Erano presenti il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Andrea Romano e

e il vice direttore generale FAI Affari culturali Daniela Bruno. “Oggi è l’occasione per augurare un buon lavoro al presidente Magnifico, dallo

scorso dicembre alla guida nazionale della fondazione”, ha detto il presidente Stefano

Minerva, esprimendo il suo “riconoscimento all’intenso lavoro del FAI e all’impegno

della delegazione di Lecce”.

Al centro dello scambio odierno tra i due presidenti, la comune volontà di

continuare ad investire per migliorare la fruibilità dell’Abbazia di Cerrate .

“Abbiamo convenuto che bisogna rilanciare e rafforzare la sinergia tra FAI e

Provincia di Lecce”, ha proseguito Minerva, “legame che si materializzerà a breve

sotto forma di nuovi ed importanti investimenti sul complesso monumentale, anche da

parte della Regione Puglia, che ha confermato l’intenzione di sostenere questo

processo, ai fini del completo recupero e di una fruizione sempre più ampia e virtuosa

dello storico e affascinante luogo”.

Correlati