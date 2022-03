IL PRESIDENTE MINERVA: “UN 8 MARZO DEDICATO AL CORAGGIO DELLE DONNE, DELLE MAMME, DELLE BAMBINE UCRAINE”

“La festa della donna, più che un festeggiamento, dovrebbe essere una celebrazio

della donna, della sua fierezza, del suo coraggio, della sua forza che va ricordata ogni

giorno. Una festa che dovremmo utilizzare come momento di riflessione, per essere più

concreti nella quotidianità di ognuno di noi, con gesti che valorizzino e tutelino la bellezza e

la dolcezza delle donne. Oggi vogliamo dedicarla alle donne, alle mamme, alle bambine

ucraine che stanno dimostrando un coraggio incedibile in quest’assurdità della guerra. Per

questo, al giallo della mimosa abbiamo collegato il fiocchetto azzurro, per celebrare i colori

della bandiera ucraina”.

Questo il pensiero che il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha

rivolto oggi alle donne. L’ente di Palazzo dei Celestini, su un’idea della Commissione Pari

Opportunità della Provincia di Lecce, ha dato vita ad una celebrazione silenziosa, un flash

mob come semplice segno di solidarietà alle donne ucraine.

All’ingresso di Palazzo dei Celestini, sede della Provincia, si sono raccolti il presidente

Stefano Minerva, la consigliera provinciale Paola Povero, la presidente Cpo provinciale

Teresa Chianella, insieme alle componenti della Commissione, la consigliera di parità

della Provincia Filomena D’Antini, il direttore generale Gianni Refolo, la mamma di

Noemi Durini Imma Rizzo, i dirigenti e i dipendenti della Provincia.

“Siamo orgogliose, perché la nostra iniziativa è stata ripresa da altre Province italiane,

come Cremona, Vicenza, Piacenza e Siena, che hanno scelto di replicare e adattare questo

gesto di solidarietà sui diversi territori”, ha detto in conclusione la promotrice Teresa

Chianella, presidente Commissione pari opportunità provinciale.

Lecce, 8 marzo 2022

