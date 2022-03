DECARO: “IL PRIMO BANDO CON I FONDI DEL PNRR PER PROGETTO CHE CAMBIERÀ LA CITTA. COMINCIATA LA CORSA CONTRO IL TEMPO”

PUBBLICATA LA PRIMA GARA PER UTILIZZO FONDI PNRR

ACCORDO QUADRO PER INDIVIDUARE SERVIZI E PROFESSIONALITÀ SU PARCO URBANO “BARI COSTA SUD”

Sul sito del Comune di Bari è stata pubblicata la prima gara pubblica utile alla realizzazione di un opera finanziata con i fondi del PNRR.

Si tratta dell’accordo quadro per reclutare servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché di quelle correlate alle azioni espropriative relative all’intervento del parco urbano “Bari costa sud” finanziato con 75 milioni di euro.

L’intervento denominato “Bari Costasud, Parco Costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente” riguarda il progetto di un grande parco che prevede la riqualificazione delle aree collocate a sud-est dell’abitato di Bari, una vasta zona in parte degradata e poco fruibile, ma che presenta caratteri peculiari del paesaggio costiero quali componenti naturalistiche e orticultura costiera. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un parco lineare costiero lungo 6 km che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale, diventando di fatto il parco più rilevante in termini di dimensioni e funzioni dell’area metropolitana di Bari. Nella strategia diversificata di rigenerazione della linea costiera comunale, lunga più di 40 km, questo tratto coniugherà una ingente dotazione ecologica, valorizzando gli elementi preesistenti, alla presenza di funzioni urbane legate alla balneazione e al tempo libero.

Il Parco Costa Sud è parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana: il piano particolareggiato “PUE Bari Costa Sud “. Tale strumento, oggi in corso di elaborazione, è l’esito di un concorso aperto che si è svolto nel corso del 2019, vinto dallo studio “Privileggio Secchi Architettura Urbanistica” che è oggi incaricato dell’estensione del PUE. Elemento fondante del progetto per l’intero settore “Costa Sud” è l’attivazione di un vasto paesaggio come struttura portante per la rigenerazione urbana di una delle poche aree della costa barese ove ancora è possibile costruire un legame forte tra l’entroterra agricolo e il fronte marino.

“Con questo atto cominciamo una lunga corsa contro il tempo, con l’obiettivo di cambiare il destino della nostra città – spiega Decaro -. Questo è il primo bando che viene pubblicato per realizzare un’opera finanziata con I fondi PNRR su cui abbiamo investito tempo e lavoro. Siamo convinti che il progetto di Costa Sud possa rappresentare la sfida per il futuro di Bari. Stiamo parlando di un intervento molto complesso, con un importo consistente da attuarsi in un territorio ampio e diversificato che coinvolge tre quartieri. Sono personalmente molto soddisfatto di avviare questa grande partita dei fondi PNRR con il progetto di Costa Sud che questa città attende da sempre”.

L’intervento, per dimensioni e caratteristiche è stato suddiviso in sei lotti progettuali e territoriali:

LOTTO N. 1 Parco Costiero “Pane e Pomodoro”

LOTTO N.2 Parco Costiero “Torre Quetta”

LOTTO N. 3 Parco Costiero “Torre Carnosa”

LOTTO N. 4 Parco “Valenzano”

LOTTO N. 5 Parco “Reticolare”

LOTTO N. 6 Parco “Bellavista”

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti previsti nel presente accordo quadro. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo 1 lotto, che sarà individuato sulla base della scelta effettuata dal concorrente stesso, tra quelli di cui sia risultato primo in graduatoria.

L‘Accordo Quadro potrà avere ad oggetto nessuna, una, più o tutte le prestazioni individuate per ciascun lotto.

L’importo massimo stimato per la conclusione dei sei accordi quadro ammonta complessivamente ad € 4.864.978,19.

Le offerte e la relativa domanda per l’ammissione alla gara dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20.04.2022. Il presente accordo quadro ha la durata complessiva di n. 4 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro, relativo a ciascun lotto d’intervento.

Oggetto dell’Accordo Quadro è l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, per ciascuno dei lotti messi a gara dall’amministrazione comunale, come di seguito riportati:

A) Affidamento di “progetto definitivo”

B) Affidamento di “progetto esecutivo”

C) Affidamento di “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

D) Affidamento di attività connesse alle procedure espropriative ai fini della realizzazione degli interventi in progetto, per l’espletamento dei procedimenti in conformità alle previsioni del DPR N. 327/2001, della L.R. 3/2005, della L. 241/90

E) Affidamento di “direzione dei lavori”

F) Affidamento di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”