CHAMPHIONS LEAGUE Liverpool-Inter, caccia all’impresa ad Anfield questa sera dalle 21

Liverpool-Inter, caccia all’impresa ad Anfield: gli aggiornamenti LIVE

Alle 21, diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it, il ritorno degli ottavi di Champions League

Tutto dice Liverpool, ma nella testa dell’Inter c’è tanta voglia di stupire nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo lo 0-2 di San Siro, agli uomini di Inzaghi servirà un’impresa vera e propria ad Anfield contro la corazzata devastante di Klopp. Alle 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it, la “mission impossible” nerazzurra.

LIVERPOOL IMBATTIBILE ANCHE NELLE STATISTICHE

Anche i precedenti relativi al Liverpool spiegano come l’Inter sia attesa da un’impresa: riporta Tuttosport come i Reds si sono qualificati 34 volte su 34 dopo aver vinto la gara di andata nelle partite internazionali. In quattro casi hanno perso il match di ritorno strappando comunque la qualificazione.

CANNAVARO: “SERVE UN MIRACOLO”

Fabio Cannavaro ha parlato al Corriere dello Sport: “L’Inter ci proverà, nulla è deciso. Servirà un miracolo ma in passato ce ne sono stati… Chi può negare la speranza con un organico come quello nerazzurro?”.

ANCHE STEVEN ZHANG A LIVERPOOL

L’Inter tenterà l’impresa in terra inglese con un tifoso in più: Steven Zhang. Il presidente nerazzurro infatti si è imbarcato ieri sull’aereo che ha trasportato la squadra a Liverpool, non presenziava a una trasferta dalla finale di Europa League ad agosto 2020.

KLINSMANN: “IN 90′ SUCCEDONO COSE INIMMAGINABILI”

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter, parla a La Gazzetta dello Sport: “C’è sempre possibilità, in 90′ accadono cose inimmaginabili. L’Inter non ha nulla da perdere ed è nella migliore condizione per provarci. All’andata gli è mancato solo il gol, se poi dovesse essere eliminata molto dipenderà dal come: il modo in cui affronti il Liverpool può fare coraggio per il finale di stagione”.

LE FORMAZIONI: SANCHEZ SFIDA DZEKO

Formazione praticamente fatta nella testa di Simone Inzaghi che ha un unico grande dubbio: il partner di Lautaro Martinez. Se la difesa sarà quella titolare e a centrocampo Vidal sostituirà lo squalificato Barella con Perisic ristabilito, in attacco la scelta è tra Dzeko o Sanchez a fianco del Toro. Dopo il 5-0 alla Salernitana dura separare la coppia titolare ma sia il cileno che Correa scalpitano. E pure Gosens si candida a subentrare a gara in corso. Per quanto riguarda i Reds, Klopp recupera Firmino, Matip e Thiago Alcantara ma solo il difensore dovrebbe trovare spazio dall’inizio. Se Mané riposerà, pronto Luis Diaz.

INTER, PER TANTI È LA PRIMA VOLTA AD ANFIELD

Rosa alla mano, al netto delle scelte di formazione di Inzaghi, nelle fila nerazzurre sono solo in cinque ad aver già messo piede ad Anfield: Vidal, Darmian, Sanchez, Gosens e Dzeko. Per tutti gli altri sarà un debutto da brividi: da Brozovic a Lautaro, passando per Perisic, Calhanoglu, Dumfries e Bastoni. E proprio alla grinta di “Re Artù”, chiamato a sostituire Barella, e ai gol di Dzeko, già decisivi contro lo Sheriff e lo Shakhtar per centrare gli ottavi dopo un decennio di astinenza, l’Inter potrebbe aggrapparsi per resistere alla potenza di fuoco del Liverpool, tentare l’impossibile e ribaltare tutti i pronostici. Guardando le statistiche, del resto, nella storia della Champions League finora soltanto una squadra, il Manchester United contro il Psg, è riuscita a passare il turno dopo uno 0-2 all’andata. Ma solo grazie alla regola del gol in trasferta appena andata in pensione. Dato che fa riflettere sulla portata dell’impresa necessaria all’Inter per passare ad Anfield e che deve fare inoltre i conti con un avversario straordinario sotto tutti gli aspetti. Sul piano del gioco, della capacità realizzativa e della solidità difensiva. Una macchina perfetta che in casa non perde da un anno esatto, infilando un filotto impressionante di 21 vittorie e 7 pareggi. Numeri da paura, impreziositi inoltre dal ruolino implacabile di Salah & Co. negli ultimi mesi con 12 successi di fila e solo 4 gol incassati. Ad Anfield tutto dice Liverpool, ma l’Inter ha tanta voglia di impresa.

