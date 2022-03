Avviso pubblico, 51 cittadini disponibili a mettere a disposizione case e servizi per i profughi dell’Ucraina

A distanza di un giorno dalla pubblicazione dell’avviso, sono complessivamente 51 i cittadini che

hanno comunicato al Comune la disponibilità di immobili per accogliere i profughi in fuga dalla

guerra e che vogliono fornire servizi di supporto psicologico o di mediazione linguistica. Nella

quasi totalità gli immobili messi a disposizione sono le abitazioni condivise col proprio nucleo

familiare oppure le seconde case. Le adesioni dei cittadini all’avviso vengono trasmesse dal

Comune alla Prefettura deputata alla gestione dell’accoglienza.

Il bando è reperibile sul sito del Comune di Martina Franca ( www.comune.martinafranca.ta.it –

sezione “Amministrazione trasparente”). Il modulo da compilare per descrivere la tipologia di

accoglienza solidaristica e/o di servizi che intendono offrire è scaricabile al seguente link

https://forms.gle/CWizwMpYepBhYGBK9

Per tutte le info sul bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Martina

Franca al numero telefonico 080/4303242 o tramite mail all’indirizzo

emergenzaucraina@comune.martinafranca.ta.it.

Si ricorda che in città è sempre attivo lo Sportello Immigrati in via Mercadante n. 98. E’ aperto nei

giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30

ed è contattabile al numero 080/4038803.

