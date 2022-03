Aiuti al popolo ucraino: il Ce.St.Ri.M. Organizza invio di beni di prima necessità. Ecco come partecipare￼

La drammatica situazione dei profughi in Ucraina richiede un intervento straordinario e la mobilitazione della società civile. Il Cestrim in collaborazione con cittadini ucraini che vivono nella città di Potenza ha organizzato una spedizione di beni di prima necessità a Leopoli. Coloro che vogliono contribuire alla raccolta possono portare presso la sede del Ce.St.Ri.M. in Via Sinni SNC i beni sottoelencati, nei seguenti giorni e orari: mercoledì 9 e giovedì 10 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16.00 alle 19.00.

Medicinali:

Ibuprofene, paracetamolo, analgesici, antipiretici, farmaci per la diarrea, bende, , contagocce, cateteri, bende, fasce elastiche, salviette imbevute di alcol, garza e cotone emostatico. Prodotti:

Conserve alimentari, cereali, razioni secche, liofilizzati, caffè (infuso/istantaneo), tè, bevande energetiche,zucchero, barrette (+ cibo che non si deteriora), acqua potabile ( ne serve una grande quantità) Altro:

Power bank, , scotch, torce elettriche, batterie,sacchi a pelo, coperte, fogli A4, candele, sacchi vuoti (per la sabbia).