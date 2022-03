Verso CMB Matera vs Manfredonia, le parole di Vito Rondinone￼

Martedì 8 marzo la Serie A di futsal torna nuovamente in campo, l’Opificio 4.0 CMB Matera può già riscattare la sconfitta di venerdì contro la Sandro Abate Avellino. Domani al palaErcole di Policoro arrivano i pugliesi del Manfredonia, matricola che sabato 5 marzo ha perso in casa per 3 a 1 contro i campioni d’Italia del Pesaro. Il CMB dovrà affrontare una serie di sfide importanti nel mese di marzo, Avellino era la prima di una lunga serie e a fine mese la squadra volerà a Salsomaggiore per disputare le final Eight di Coppa Italia (giovedì 24 marzo ore 17:30 contro Pescara). Sul momento della squadra, gli impegni e le final eight di Coppa Italia di fine marzo, si è espresso il team manager Vito Rondinone:

“I risultati della squadra in questo periodo sono sicuramente altalenanti ma il CMB in campo offre sempre delle ottime prestazioni, nonostante le continue assenze, infatti, non abbiamo ancora affrontato una sfida con tutta la rosa al completo. Venerdì ad Avellino siamo scesi in campo con cinque assenze importanti. Purtroppo stiamo vivendo anche un periodo sfortunato, dove gli episodi non sono a nostro favore, sbilanciando ovviamente il risultato finale. Anche quest’anno abbiamo un gruppo squadra molto affiatato, si allena benissimo nel corso di tutta la settimana e lo dimostra in campo con ottime prestazioni contro tutti gli avversari, speriamo solo di poter avere al più presto tutti i ragazzi a disposizione di mister Nitti. Colgo l’occasione per fare un ulteriore appello ai nostri tifosi, venite a supportare la squadra, c’è bisogno anche di voi. Sono sicuro che con la squadra al completo saremo protagonisti alle final Eight di Coppa Italia in programma a fine mese a Salsomaggiore ma anche in campionato il CMB sarà protagonista. Ora, però, pensiamo gara dopo gara, e martedì la testa è al Manfredonia.

Appuntamento Martedì ore 20:00, palaErcole di Policoro. La partita sarà trasmessa in diretta su www.futsaltv.it

