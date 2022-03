“LOTTO” MARZO – L’iniziativa Dell’ ASD – CSKD FULL SPORT lezioni gratuite di Difesa personale.

L’evento organizzato per la giornata internazionale della donna dall’ASD C.K.S.D Full Sport di Marconia affiliato Federazione Krav Maga Italia e con il supporto dell’ Aps MaMa è un’occasione per fornire a tutte le donne che lo vorranno una possibilità di acquisire nozioni di base di difesa personale.L’iniziativa – si legge nella nota degli organizzatori – propone lo svolgimento di un mini corso di difesa personale pensato appositamente per le donna, un piccolo percorso mentale, tecnico-didattico.L’evento si svolgerà Martedì 8 marzo in due momenti:

ore 10.00 – “Edizione speciale Ragazze” C/o Auditorimium dell’ I.T.A.A di Marconia . “La scuola rappresenta un contesto ottimale per la prevenzione di situazioni di rischio per soggetti rientranti in fasce d’età critiche e la difesa personale rappresenta uno strumento interdisciplinare che coinvolge diverse discipline di insegnamento ed in particolare le scienze motorie ed il diritto.”Seconda tappa

ore 20.00 a Marconia, presso il palazzetto dello sport.Tutte le donne che vorranno intervenire, potranno allenarsi, gratuitamente e senza preliminare comunicazione, con personale qualificato della ASD per essere introdotte nel mondo della difesa personale. “Verranno insegnati – si legge nella nota di presentazione – atteggiamenti e tecniche di difesa personale al femminile per poter fronteggiare eventuali aggressioni.

I NUMERI 2022

Violenza sulle donne, in Italia numeri da incubo: +8% di femminicidi, uno ogni 72 ore

Il report pubblicato dal Viminale: in crescita del 7% i delitti commessi per mano di un familiare e +10% di violazioni dei divieti da Codice Rosso

Numeri spaventosi e difficili da poter debellare: è un strada lunga che vede coinvolte leggi, istituzioni, educazione, socialità”.

Contatti:

Carla Cirone

Presidente

338.1398795

mamaattive@gmail.com

Vito Cirone

Presidente

338.6836936

Full Sport – Combat Shotokan Karate Defense

ASD – CKDS.