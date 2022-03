Dopo le dimissioni di Riccardo Rossi da Presidente della Provincia si sono svolte ieri le elezioni per il nuovo presidente dell’Ente di via De Leo. E stato eletto presidente l’on. Toni Matarrelli per il centrosinistra, sindaco di Mesagne, con 58.788 voti ponderati contro i 22.536 voti del candidato di centro destra, sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano. L’affluenza é stata dell’84.08%.

