Lanciamo le farfalle della libertà alle donne afgane.

Con questo invito Ilaria D’Alessandro della prima A della scuola media “G. Leopardi” di Potenza celebra la giornata dell’8 marzo nel calendario regionale UNICEF di Basilicata.

Sabato 5 marzo, alle 9,30 ho incontrato la classe prima A della scuola media “ Giacomo Leopardi” di Potenza,invitato dalla dirigente scolastica Cinzia Pucci e dalla professoressa Anna Brancucci, per premiare Ilaria D’Alessandro e il suo disegno per il calendario regionale UNICEF di Basilicata.

Angela Granata, la presidente regionale ha chiesto a tutti gli alunni delle scuole di Basilicata di disegnare “ Il mondo che vogliamo:Diritti infanzia,Adolescenza e sostenibilità”. Il professore di educazione artistica Vito Molinari, che in questi anni ha sempre partecipato al concorso, ha inviato i disegni dei suoi alunni e quello di Ilaria dedicato alle donne afgane è stato scelto per illustrare il mese di ottobre.

Alla classe ho spiegato le finalità del calendario dedicato “ a tutti i Dirigenti Scolastici, Docenti, personale ATA, alunne/i, Genitori con l’augurio e la convinzione che le “comunità scolastiche” del territorio possano essere, sempre, luogo”sicuro” di Dialogo,Confronto,di Tutela e Difesa dei Diritti dei Minori”, come scrivono la Granata e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata Claudia Datena. Ilaria, molto emozionata, ha detto ai compagni “ Ho scelto di disegnare le donne afgane perché desidero che siano libere di andare a scuola, di avere un lavoro, anche ora che sono tornati i talebani. Le donne hanno diritto alla pari dignità con gli uomini e le farfalle che ho disegnato salutano donne sorridenti che non devono nascondere il viso sotto il burqua e possono camminare libere per la strada.”Ho chiesto a Ilaria di invitare la madre e il padre alla cerimonia di consegna di una copia del calendario e dopo la foto in classe siamo scesi nell’atrio con il professor Molinari. Anche la mamma di Ilaria era molto emozionata e felice per il riconoscimento alla figlia. Con noi la dirigente scolastica Cinzia Pucci che si è congratulata con l’alunna e la sua famiglia e ha ringraziato UNICEF Basilicata perché da anni porta avanti nell’istituto comprensivo “Leopardi” le proposte di Scuola Amica UNICEF per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.Nel corso di questi anni l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Potenza ha sperimentato un modo nuovo di fare scuola introducendo una didattica attiva, laboratoriale, per dare ai bambini, e ai ragazzi strumenti e nuove possibilità, aumentando la motivazione, riagganciando la didattica all’esperienza, tramutando la competizione in cooperazione e facendo respirare agli alunni un clima sereno e costruttivo, attraverso percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno. Il disegno di Ilaria D’Alessandro per il calendario regionale UNICEF di Basilicata è un piccolo esempio di questo impegno.