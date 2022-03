8 MARZO 2022:

AD ARNESANO UN CONFRONTO APERTO SUGLI STRUMENTI

PER FARE IMPRESA AL FEMMINILE CON LEO E D’ANTINI

Domani, martedì 8 marzo alle ore 18.30, nel Palazzo Marchesale di Arnesano, in occasione della Giornata internazionale delle donne, si terrà un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore dedicato agli “Strumenti per fare impresa al femminile”.

Prenderanno parte all’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Regione Puglia e del Comune di Arnesano, il vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo e la consigliera di Parità Filomena D’Antini, insieme al sindaco di Arnesano Emanuele Solazzo, all’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e al consigliere regionale Antonio Gabellone.

Interverranno Floria Dell’Orco, consigliere camerale e past presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Lecce (“Le Istituzioni locali a supporto delle nuove imprese”), Vanessa Coppola, financial manager The Qube Consulting e presidente Giovani imprenditori Cna Puglia (“Creazione, sviluppo e consolidamento di imprese femminili”), Rossana Roma, commercialista specializzata nella fase di start up di impresa e di organizzazioni no profit (“Le misure regionali per le start up femminili), Emanuela Caione, commercialista (“Dibattito e question time fra gli esperti di settore del territorio”).