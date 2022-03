DONAZIONI PER BAMBINI E FAMIGLIE DELLA UCRAINA

I Sindaci di Basilicata invitano Tutti i Cittadini ad aderire alla campagna straordinaria di raccolta fondi intrapresa da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr in favore della Popolazione Ucraina, in modo da fornire un concreto e immediato contributo all’esemplare attività che le principali organizzazioni umanitarie stanno svolgendo in Ucraina ed ai suoi confini.

A Tal fine, ogni Comune si impegna a deliberare una donazione in segno di solidarietà per il Popolo Ucraino, anche amministratori comunali faranno lo stesso.

L’auspicio è che anche ciascun cittadino senta il dovere morale ed economico di donare, al fine di contribuire a rafforzare l’intervento umanitario di tantissimi volontari in favore delle centinaia di migliaia di persone, in particolare donne con i loro bambini e anziani, che stanno soffrendo o stanno fuggendo dagli orrori della guerra.

Le donazioni saranno destinate a fornire alle Famiglie Ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, cibo, acqua potabile e kit per l’igiene personale.

Si invita ad evitare raccolte dei predetti beni, in quanto -per motivi logistici e di stoccaggio- stanno creando problemi organizzativi alle organizzazioni umanitarie, mentre le donazioni in denaro, essendo un bene fungibile per antonomasia, consentiranno alle indicate Organizzazioni Umanitarie di approvviggionarsi facilmente di qualsivoglia bene di prima necessità, a seconda delle reali e peculiari esigenze benefiche.

Si può donare attraverso le seguenti modalità:

Carta di Credito o Paypal, accedendo ai siti delle stesse Organizzazioni Umanitarie:

 https://dona.cri.it/emergenzaucraina/~mia-donazione?_cv=1

 https://dona.unhcr.it/campagna/emergenza-ucraina/

 https://www.unicef.it/emergenze/ucraina/

Versamento su Conto Corrente Postale:

Beneficiario UNHCR

Conto corrente numero: 298000

Causale: Emergenza Ucraina Bonifico Bancario:

 Bnenficiario: UNHCR

IBAN: IT84R0100503231000000211000

Causale: Emergenza Ucraina

 Beneficiario: Associazione Croce Rossa Italiana ODV

IBAN: IT93H0200803284000105889169 – BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: Emergenza Ucraina

Infine, si possono anche inviare decine di sms o telefonare da rete fissa al numero 45525

Confidiamo nella solita generosità dei Nostri Cittadini.

I Sindaci della Basilicata

