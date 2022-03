Rimosso dall’Arpab il dg Antonio Tisci Summa (Cgil Basilicata), Scarano (Fp Cgil Potenza)

“Lo avevamo chiesto e sostenuto.

Chiusa questa brutta pagina, chiediamo adesso una nuova governance per l’agenzia,

qualificata e affidabile, che impronti l’attività legata alla sua mission

alla legalità e alla trasparenza”

“Finalmente sciolta la riserva sulla revoca dell’incarico al direttore generale dell’Arpab, Antonio

Tisci. Lo avevamo chiesto e sostenuto: la revoca dell’incarico era l’unico epilogo possibile di una

vicenda inaccettabile, nella quale si è materializzata tutta l’inadeguatezza nell’esercizio di un ruolo

istituzionale, evidentemente rivestito in modo improprio”. Così i segretari generali della Cgil

Basilicata e della Fp Cgil di Potenza, Angelo Summa e Giuliana Scarano, sul caso Tisci. Il dg era

stato rimosso temporaneamente dall’incarico a seguito di una denuncia dei carabinieri Nas che lo

avevano sorpreso a lavoro negli uffici dell’agenzia nonostante fosse positivo al Covid,

contravvenendo alle disposizioni del governo.

“Chiusa questa brutta pagina – continuano Summa e Scarano – chiediamo ora un nuovo corso per

l’agenzia. È necessario restituire credibilità all’ente e ai lavoratori che vi operano e che, lo

ricordiamo, hanno proclamato lo stato di agitazione nei giorni scorsi nel timore che sulla direzione

Tisci il presidente Bardi facesse un passo indietro. Auspichiamo che l’era dell’oscurantismo in

Arpab abbia finalmente termine attraverso una nuova governance, qualificata e affidabile, che

impronti l’attività legata alla sua mission alla legalità e alla trasparenza”.

Potenza, 5 marzo 2022