Pisticci celebra l’8 marzo. Un’intera giornata di riflessione sulle conquiste sociali, economiche e politiche del genere femminile, ma anche sulle violenze e le discriminazioni di cui le donne continuano ad essere vittime in ogni parte del mondo.

“Io, noi, loro, donne”: così si è scelto di chiamare la manifestazione culturale organizzata dalle associazioni Enotria Felix, Centro Studi Gymnasium e Slow Food Magna Grecia Metapontum, con il patrocinio del Comune di Pisticci. L’evento si terrà presso la Sala Consiliare, con apertura, alle ore 10:30, della collettiva fotografica a cura di Rocco Scattino. Un percorso espositivo che vuole porsi come spunto di riflessione nei confronti di una femminilità troppo spesso stereotipata, per restituire, attraverso l’immagine fotografica, l’intero caleidoscopio femminile. Un insieme di volti diversi come sinonimo di unicità vitale e viva.

Alle 17.30, dopo i saluti del vicesindaco Rossana Florio, la giornata proseguirà nell’ambito del tema “Raccontami di te”, con la libera partecipazione di alunni e docenti del liceo classico. Un coro di voci femminili attraverso cui sarà possibile, non solo ripercorrere le tracce di vita comune, ma discutere su tutto ciò che si rende necessario fare in relazione al tema della parità di genere.

Alle 19, “Testimonianze” con le incursioni poetiche di Ione Garrammone e la presentazione del libro di narrativa Le piccole storie di Melissa Moramarco, giovanissima scrittrice di origine bernaldese che attraverso una serie di racconti lancia un messaggio a grandi e piccini: imparare dalla quotidianità e apprezzare tutte quelle occasioni che la vita ci regala per essere felici. «La mia vita è come una corsa a ostacoli – scrive Melissa, nella presentazione della sua opera – non importa quanti ne troverò sulla strada, sarò sempre pronta a superarli». Un inno alla vita dalla voce di una piccola guerriera.

La serata si concluderà con “Buone da assaporare”, un apericena a cura delle imprenditrici locali di prodotti enogastronomici nostrani.

Simona Pellegrini