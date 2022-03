Martedì alle 10.30 conferenza stampa della Commissione Pari opportunità

Martedì 8 marzo, alle ore 10.30 presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si

svolgerà una conferenza stampa a cura della Commissione per le Pari opportunità.

L’evento sarà l’occasione per presentare e raccontare il lavoro svolto in questi mesi

che si è concretizzato nella creazione di una rete che vede coinvolte le commissioni

della provincia di Brindisi.

Interverranno la presidente della commissione del Comune di Brindisi, Anna Maria

Calabrese e l’assessore con delega alla Pari opportunità del Comune di Francavilla

Fontana, Sergio Tatarano, le presidenti delle CPO dei comuni aderenti.

“La presentazione dell’Agenda di Genere, avvenuta il 16 dicembre scorso, è stato il

momento in cui l’intenzione di creare la rete provinciale si è concretizzata. È

un’impresa ambiziosa, me ne rendo conto, ma l’obiettivo finale supera la fatica di

mettere insieme più comuni: vogliamo avere una voce più forte per la parità di

genere. Ringrazio Sergio Tatarano per tutto ciò che siamo riusciti a portare avanti con

unione di forze e intenti, a sottolineare l’importanza e l’unicità di questo

appuntamento sarà la presenza in collegamento dell’onorevole Titti De Simone,

consigliera politica della Regione Puglia all’attuazione programma e la presidente

nazionale Maria Pia Ercolini, presidente nazionale Toponomastica Femminile”, lo

dichiara la presidente CPO Brindisi Anna Maria Calabrese.

Parteciperanno le rappresentanti dei Comuni di Mesagne, Ceglie Messapica,

Cisternino, San Vito dei Normanni.

Per i saluti interverranno la consigliera di parità della Provincia di Brindisi Maria

Elisabetta Caputo, il sindaco Riccardo Rossi e il presidente della Provincia di Brindisi

Antonio Matarrelli.

7 marzo 2022