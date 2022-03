DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI PRIMI REMIX, L’ARTISTA LUCANO TORNA CON IL NUOVO LAVORO: BRIVIDI (DIMARNO REMIX)

“Con questo remix, voglio dare voce a tutti coloro che non riescono a gridare: voglio farvi ballare e darvi i brividi con la mia musica” (Dimarno)

Dopo la pubblicazione di diversi video su YouTube a cadenza mensile, Piero Dimarno presenta il nuovo REMIX: Brividi (Piero Dimarno REMIX). Il nuovo progetto dell’artista lucano nasce dall’esigenza di creare qualcosa di nuovo, in grado di discostarsi dai soliti cliché radiofonici. In questo nuovo remix, l’artista si apre a sonorità mai testate prime, in una veste totalmente inedita.

Il comune denominatore che lega tutti i suoi lavori artistici è l’intraprendenza e la sperimentazione. In questo nuovo remix, disponibile dal 4 marzo 2022 su YouTube la sua proposta musicale si fa ricca di sfumature: oscillando tra groove melodici e ritmi in quarti che ricordano il sound della Frenchouse.

In contemporanea all’uscita su YouTube, è stato realizzato anche un visual che riprende il video ufficiale di Mahmood e Blanco: le immagini si incastrano perfettamente al sound proposto da Dimarno, creando una sinergia unica in grado di emozionare sia attraverso la musica, che attraverso le sequenze..

Con questo nuovo lavoro viene chiuso un cerchio dal Dj lucano: Brividi (Piero Dimarno Remix) costituisce l’elemento finale di tutta una serie di lavori che nei mesi sono sempre stati pubblicati gratuitamente. Il più importante fra questi è sicuramente il mashup “The Weeknd x Maroon 5 – Take my Breath x Moves like Jagger” (disponibile cliccando qui: https://www.youtube.com/watch?v=E_kta63KP9k).

Nel corso dei mesi il giovane Dj ha raggiunto diversi traguardi nella sua vita da artista: oltre le migliaia di visualizzazioni ottenute con i suoi lavori su YouTube e i numerosi seguaci sulla piattaforma TikTok, Dimarno con il mashup sopracitato “The Weeknd x Maroon 5 – Take my Breath x Moves like Jagger” è stato anche selezionato all’interno del programma radiofonico “TOP DJ” dell’emittente “Radio WOW”.

“Questo lavoro è qualcosa di importante per me: esce in un periodo molto complesso, dopo questa tremenda pandemia che ha chiuso il mondo della notte. Ora che finalmente tutto sta ripartendo, sentivo il bisogno di comunicare qualcosa di importante. Penso di esserci riuscito”. (Dimarno su Brividi REMIX)

“BRIVIDI (PIERO DIMARNO REMIX)” – CREDITS AUDIO

Produzione: Piero Dimarno

Vocals: Alessandro Mahmoud (Mahmood), Riccardo Fabbriconi (Blanco)

Mixing & mastering a cura di: Davol

Registrato presso: masteringservice.net (SALERNO)

BIO

Pietro Dimarno (Pisticci, 30 ottobre 2000), in arte Dimarno, scopre la passione per la musica fin da piccolissimo, avvicinandosi all’elettronica spinto dai suoi grandi idoli di infanzia: Hardwell, Tiesto, David Guetta e Avicii – dj a cui tutt’oggi si ispira. Nel 2018, decide di affinare il lato tecnico della cultura musicale sviluppata negli anni frequentando i vari workshop in mix, produzione e teoria musicale sotto la docenza del Disk Jockey Silvio Carrano, artista chiave della nota agenzia eventi “Musica e Parole”. Attraverso il corso rafforzerà le soft-skill, implementando le caratteristiche dei suoi live-set e approfondendo il linguaggio della produzione professionale: dalla stesura, fino al mix e master in studio.

La sua avventura, nell’ambito della produzione, verrà segnata da una profonda influenza verso le sonorità revival anni ’70,’80 e ‘90; proprio questo lo porta verso facendo verso altri generi, come il rock e il soul.

L’esordio di Dimarno nel mondo dei clubbing è fissato al 2018 presso il “La Playa Beach Club” di Policoro: presente in numerosi eventi, si guadagna una posizione all’interno della scena locale esibendosi successivamente all’artista partenopeo Luchè. Dopo quella serata gli saranno offerte numerose possibilità nei principali locali del meridione: “Biba Gold Club”, “Kabana”, “Nafoura Disco” e molti altri. Affianca nel corso delle varie esibizioni artisti come: Jimmy Sax, Gabry Ponte, Federico Scavo e Andrea Damante.

A seguito dell’emergenza da Covid-19 e la chiusura dei club, Dimarno si dedicherà ulteriormente al mondo dei social e delle comunicazioni digitali, totalizzando oltre 200.000 streams su TikTok e grandi apprezzamenti su Instagram. Su quest’ultima piattaforma i suoi mashup vengono costantemente proposti, divenendo virali.

