PM VOLLEY POTENZA – STAR VOLLEY BISCEGLIE: 0-3 (5-25, 8-25, 9-25)

La PM Volley Potenza non può nulla contro una Star Volley Bisceglie incontenibile e viene confermato il pronostico con una gara praticamente a senso unico ma che ha lasciato comunque buone indicazioni a coach Elena Ligrani. PM Volley con le ragazze contate, esordio dalla prima battuta per la classe 2008 Gaia Marone lanciata da coach Ligrani e che ha fornito un’ottima prestazione come tutto il roster. Nel primo set la Star Volley sottovaluta le giovanissime piemmine che con Molfese si portano avanti alle prime battute grazie a due ace, le ospiti però confermano la propria supremazia e amministrano il parziale senza pericoli chiudendo sul 5-25. Nel secondo parziale subito avanti Star Volley ma arriva la pronta risposta di capitan Di Camillo che suona la carica e con due ace porta la PM in avanti sul 4-3; anche in questo caso Bisceglie ci mette poco a riprendere le redini del gioco e a portare il set a proprio favore chiudendo sul definitivo 8-25. Nel terzo set la PM Volley soffre l’ottimo momento dello Star Volley che va avanti sullo 0-8; arrivano i primi punti per le potentine che ci mettono tanto cuore ma non basta, Star Volley chiude sul 9-25 e torna a casa con l’intera posta in gioco. Nel turno la PM Volley recupererà il match in casa della Polis Volley Corato, gara fissata per le 20:30 di mercoledì 9 marzo.

Ufficio Stampa PM Volley Asd