Dopo l’ulteriore rinvio della gara di Corato, fissata per mercoledì 9 marzo, la PM Volley Potenza tornerà in campo sabato pomeriggio sul teraflex di casa per ospitare la capolista schiacciasassi Star Volley Bisceglie che in campionato ha sempre vinto ed ha ceduto alle avversarie fin qui incontrate un solo set su undici gare disputate. Gara ad altissimo coefficiente di difficoltà per le giovanissime ragazze guidate da coach Elena Ligrani che sono rimaneggiate anche a seguito di una serie di defezioni causa Covid che hanno coinvolto due giocatrici della prima squadra, positività emerse a seguito delle screening effettuato a seguito di un contatto durante una gara Under16 giocata di recente. In ogni caso anche se gli ultimi allenamenti sono stati effettuati a ranghi ridotti capitan Livia Di Camillo e compagne sono pronte ad onorare l’impegno con la prima della classe seppur contro un avversario di caratura e di categoria superiore. La gara prenderà il via sabato 5 marzo presso la Palestra “Caizzo” di Potenza con prima battuta fissata alle ore 18:00, come di consueto sarà possibile seguire il live streaming match sui canali social della PM Volley Potenza.

Ufficio Stampa PM Volley Asd