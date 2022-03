Bici in Puglia 2022, si parte: domenica prima tappa a Supersano.

E’ tutto pronto per il 4°Trofeo XV MTB Cyclobike, prova di

qualificazione al campionato nazionale UISP 2022. Iscrizioni

ancora aperte su www.bicinpuglia.it

E’ ormai tutto pronto per l’evento che sancisce l’esordio di Bicinpuglia 2022, la challenge

pugliese della Uisp che ogni anno riunisce centinaia di atleti provenienti da tutto il sud

Italia.

Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, con un percorso profondamente

rinnovato, la Asd Team Cyclobike Supersano del presidente Antonio

Stanelli organizza, con il patrocinio del Comune di Supersano, per domenica 6 marzo, la

quarta edizione del Trofeo XC Cyclobike, valida come prova di qualificazione al

Campionato Nazionale Uisp 2022.



La gara, che avrà luogo in agro di Supersano (LE), è riservata ai cicloamatori, uomini e

donne, aderenti a UISP e altri enti in convenzione con FCI e regolamentati dal CONI

e regolarmente tesserati per l’anno corrente 2022 ed in possesso del certificato

medico d’idoneità alla pratica agonistica del ciclismo.

Il programma prevede dalle 7:30 alle 9 l’accoglienza degli atleti nelle vicinanze del campo

sportivo di Supersano e la partenza gara per categoria alle 9:30.

Solo per la partenza si percorreranno circa 3 km, fino al gonfiabile di inizio giro: il

circuito è invece da 5,4 km, completamente su sterrato con 120 m circa di dislivello

a giro da ripetersi 5 volte. Caratterizzato da salite tecniche, discese, single track e

parti veloci il tutto immerso nei boschi della serra di Supersano. Non manca proprio

nulla: il divertimento assicurato.

Iscrizione e pagamento consentiti fino alle ore 19 di sabato 5 marzo 2022 al costo di

15 euro attraverso il sito www.bicinpuglia.it. In loco. la domenica mattina al costo

di 20 euro.