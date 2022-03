PROVINCIA E COMMISSIONE PER PER L’8 MARZO,

UN FLAH MOB CON MIMOSA LEGATA AD UN NASTRINO AZZURRO: UN INVITO ALLA CELEBRAZIONE “SILENZIOSA”

La presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce ed il presidente della Provincia di Lecce hanno scelto di celebrare, quest’anno, un 8 marzo “silenzioso”, proponendo un flash mob come segno di solidarietà alle donne ucraine, “perché possa essere una giornata di riflessione e di impegno verso tutte quelle donne che stanno vivendo momenti terribili”.

Stefano Minerva e Teresa Chianella hanno, infatti, rivolto un invito ai sindaci e alle Commissioni Pari opportunità del Salento per promuovere e organizzare nei propri paesi un flash mob con donne e uomini con in mano un mazzolino di mimosa legato con un nastrino azzurro: la mimosa gialla, simbolo dell’8 marzo, e il nastrino azzurro, che contraddistingue il momento storico e serve a ricordare i colori della bandiera ucraina.

“Un gesto emblematico, per far sentire anche a distanza il supporto e la vicinanza emotiva di tutto il Salento alle donne ucraine”, scrivono nella nota. “In questo modo, l’8 marzo, tutto il nostro territorio provinciale sarà virtualmente unito come gesto di solidarietà”.

A Lecce, presso Palazzo dei Celestini, sede della Provincia, alle ore 9.30, prenderà vita l’iniziativa “silenziosa”, alla presenza del presidente Stefano Minerva, della consigliera provinciale Paola Povero, della presidente Cpo provinciale Teresa Chianella, insieme alle componenti della Commissione e di tutti coloro che vorranno partecipare