POTENZA | Lavori viale dell’Unicef: nota dell’assessore Di Noia￼

Potenza, giovedì 3 marzo 2022 – Saranno portati a termine in 6/7 giorni, i lavori in via Vaccaro – intersezione viale dell’Unicef. È quanto comunicato rispettivamente da Enel ed Acquedotto Lucano. Il prolungamento dei lavori è stato dovuto principalmente alle condizioni meteo avverse che hanno procurato un rallentamento degli stessi.

Lo riferisce l’assessore alla Viabilità, Servizi Informatici, Sicurezza Ambienti di Lavoro, Centro Storico, Affari Legali, Sanzioni Amministrative del Comune di Potenza, Massimiliano Di Noia, che sta seguendo le attività.