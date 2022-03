lL Circolo La Scaletta incontra gli studenti dell’IIS Pentasuglia, ripartono i seminari di Democrazia e Futuro

Il Presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, il vicepresidente Franco Vizziello e i responsabili dei seminari del progetto Democrazia e Futuro, Brunella Carriero e Nicola Savino, incontreranno sabato 5 marzo a partire dalle ore 9 gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovambattista Pentasuglia di Matera.L’incontro che si svolgerà nell’aula magna dell’istituto, in via Mattei, sarà l’occasione per annunciare il secondo ciclo di incontri di Democrazia e Futuro, i seminari di formazione politica organizzati dal Circolo La Scaletta e a cui partecipano come relatori docenti universitari ed esponenti del mondo della cultura e del giornalismo. Il primo appuntamento sarà per il 25 marzo con la lezione di Mario Rodriguez sul tema “La comunicazione politica”. “L’incontro con i ragazzi del Pentasuglia – spiega il presidente de La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – è uno straordinario momento di condivisione e di apertura per il Circolo perché ci dà l’opportunità di consolidare la collaborazione con la scuola e di illustrare oltre alle attività che svolgiamo in ambito culturale, dall’arte al teatro e al cinema, anche quelle di servizio civico che portiamo avanti sui temi della salute, dell’ambiente, delle infrastrutture, e a supporto dei piani strategici di sviluppo del Mezzogiorno e della Basilicata. Il nostro obiettivo è quello di sollecitare i ragazzi alla partecipazione civica attiva. L’Istituto Pentasuglia ha, sin da subito, sposato questa idea che in verità abbiamo illustrato alle altre scuole di Matera, in primis ai licei, senza ottenere la stessa attenzione. Il nostro auspicio è che possano farlo in futuro perché crediamo che, attraverso il confronto con i docenti e le personalità che animano i seminari di Democrazia e Futuro, i ragazzi possano avvicinarsi alla Politica intesa nel suo significato più alto, come adesione ai valori della Polis”.

