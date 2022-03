“I colori delle stagioni, Inverno 2022”, la Riserva naturale San Giuliano￼

Appuntamento domenica 6 marzo con i “Colori delle stagioni – Inverno 2022”, ciclo eventi promosso dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata in collaborazione con l’Apt e i Parchi per conoscere e apprezzare in ogni momento dell’anno i luoghi più suggestivi della Basilicata. Protagonista sarà la Riserva naturale di Sn Giuliano a Matera. Si comincia alle 9,30 con il raduno presso l’Agriturismo Tenuta la Volpe, a seguire l’escursione lungo le sponde del lago e la visita al centro di recupero degli animali selvatici. Al termine una degustazione di prodotti tipici.Tutti gli aspetti del territorio saranno spiegati da guide e narratori, che ne racconteranno la storia.Per partecipare, occorre prenotarsi entro le 18 di venerdì 4 marzo. Per contatti inviare una mail ad antabasilicata@gmail.com o chiamare il numero 347 0887980

