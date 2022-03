AGGRESSIONE FISICA E VERBALE DELL’ASSESSORE GIUSEPPE DIGILIO

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 marzo, è accaduto un episodio increscioso di aggressione verbale e fisica da parte del Sig. Angelo Tosto ai danni dell’assessore di Europa Verde – Verdi di Matera Giuseppe Digilio che ha conseguentemente reso noto l’accaduto.

L’assessore all’Ambiente e Sostenibilità del Comune di Matera, dopo essersi recato alla Villa Comunale per controllare lo stato dei lavori di manutenzione, di ripristino di alcuni cestini divelti, dei bagni pubblici e dello stato delle panchine si è recato nei pressi del bar Schiuma dove ha incontrato il signor Angelo Tosto che dialogava con altri suoi amici. In maniera del tutto inaspettata è scattata una vera e propria aggressione da parte del sig. Angelo Tosto che ha rivolto a Digilio ogni tipo di insulto accompagnato da schiaffi in volto, sul collo e proseguito con spintoni e urla offensive.

L’oggetto dell’aggressione, sulla base di quanto riferito dallo stesso assessore e Coordinatore Regionale di Europa Verde – Verdi di Basilicata sembrerebbe dovuto ad una delibera di Giunta, firmata il 2 marzo, con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere un progetto di comunicazione da parte di un emittente concorrente a quella di proprietà della famiglia Tosto.

L’aggressione fisica è continuata finché l’assessore Digilio non si è allontanato dal gruppo di persone che, nel frattempo, si era copiosamente radunato per assistere allo sconcertante episodio di violenza.

Mario Montemurro, consigliere comunale e Portavoce cittadino di Europa Verde – Verdi Matera e Donato Lettieri, membro dell’Esecutivo Nazionale del Partito, a nome dei Verdi materani e lucani, sconcertati per l’accaduto, esprimono solidarietà e vicinanza a Giuseppe Digilio e stigmatizzano l’accaduto sottolineando che il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Gli amministratori rappresentano un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei cittadini. Qualsiasi aggressione e intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza.