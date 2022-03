Venerdì 4 e sabato 5 marzo – Corso di cittadinanza per genitori del progetto La Comunità educante online e a Salve (Le

Proseguono nel Capo di Leuca le attività del progetto “La Comunità educante. Al lavoro… in Armonia“, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Venerdì 4 (ore 18) online sulla piattaforma GoogleMeet e sabato 5 marzo (ore 18) nella sede dell’Arci Cassandra in Piazza Concordia a Salve doppio appuntamento a cura diAdriana Biasco per il corso di “Formazione alla cittadinanza” per genitori. La biologa, componente dell’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), collaboratrice dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e dell’associazione ambientalista Marevivo, formatrice con la passione per la fotografia, terrà il secondo modulo dedicato alla “Tutela del paesaggio e al rispetto dell’ambiente“.

Giovedì 10 (ore 18) online sulla piattaforma GoogleMeet e venerdì 11 marzo (ore 18) all’Arci Cassandra a Salve spazioal primo modulo di “Educazione sessuale e psicologica della sessualità adolescenziale” con la psicologa Serena Ruberti. Giovedì 17 (ore 18) online e venerdì 18 marzo (ore 18) sempre a Salve, l’assistente sociale Maria Rosaria Tasco parlerà dei “Servizi offerti per il sostegno all’equilibrio e al reddito delle famiglie”. Ultimi appuntamenti di marzo giovedì 24 (ore 18 – online) e venerdì 25 marzo (ore 18 – Alessano) con Adriana Biasco che concluderà con “Verso un futuro sostenibile” il modulo dedicato alla Tutela del paesaggio e al rispetto dell’ambiente.

Nel corso di sei mesi mesi (fino al 22 luglio) i vari argomenti del Corso saranno affrontati non solo su base teorica ma anche con attività pratica. Su base volontaria i genitori saranno infatti coinvolti nella pulizia periodica degli spazi dentro e fuori la scuola con l’adozione e la coltivazione di aiuole e di altri spazi pubblici che, grazie alla collaborazione con le Pro Loco che aderiranno al Patto Educativo Territoriale, sarà possibile curare e manutenere. Il progetto cofinanzierà, infatti, alcune iniziative destinando un budget annuale all’acquisto di materiali utili a queste attività (buste, palette, piantumazioni, materiale agricolo, cartelli segnaletici per le aiuole adottate, gadget promozionali, ecc.).



La Comunità educante è coordinato dall’Arci Cassandra di Salve in partenariato con l’associazione Narrazioni (promotrice, tra le altre iniziative, del festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”), la Cooperativa San Francesco, l’Ambito sociale territoriale di Gagliano del Capo e gli Istituti Comprensivi di Alessano-Specchia e Salve-Morciano-Patù con il monitoraggio del MIPA.

Info e iscrizioni

3208695021 – 3281695933 – 3476406614

info@lacomunitaeducante.it

facebook.com/lacomunitaeducante

percorsiconibambini.it/lacomunitaeducante/.