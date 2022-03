 Sportello informativo per imprese e giovani. Sottoscritto protocollo d’intesa a Ginosa￼

Sottoscritto nell’aula Giunta del Comune di Ginosa un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale, CasaImpresa Taranto, Programma Sviluppo e Studio Marangi. Ciascuno nel suo ambito, in collaborazione con gli altri, darà il proprio contributo al fine di creare momenti di informazione ed orientamento per imprese e giovani, presso uno sportello in uno spazio messo a disposizione dal Comune, promuovere reti territoriali e di settore tra aziende, fornire assistenza in materia di finanziamenti e incentivi, garantire percorsi formativi che mirano a valorizzare il potenziale umano e organizzare stage in azienda.

Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto: “Le difficoltà attuali possono diventare spunto per rilanciare, e addirittura opportunità per portare a compimento le molteplici potenzialità del territorio. Per fare questo è fondamentale individuare partner capaci di individuare la strada giusta, compagni di viaggio capaci di interpretare i punti di forza del territorio. Da qui la decisione di procedere alla sottoscrizione di questo protocollo d’intesa che intende andare incontro alle esigenze di imprese e giovani che pensano di avviare un’attività imprenditoriale”.

Vito Parisi, sindaco di Ginosa: “Il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Ginosa, CasaImpresa Taranto, Programma Sviluppo e Finanza & Controllo permette di fornire informazioni e supporto a chi si affaccia al mondo dell’imprenditoria – spiega il Sindaco di Ginosa Vito Parisi – in un momento storico importante in cui ci sono forti investimenti da parte dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, garantire supporto e accessibilità alle informazioni per coloro che vogliono fare impresa, in particolare i più giovani, è fondamentale, per concretizzare idee e progetti e far crescere il territorio e la comunità”.

Silvio Busico, Programma Sviluppo: “Nel versante occidentale della provincia ionica abbiamo sviluppato un modello degli sportelli territoriali aperti a giovani e aziende che intendiamo esportare in tutta la Puglia. Immaginiamo questi corner come piccoli cantieri di futuro, presidi utili per informare i ragazzi e il tessuto produttivo circa le opportunità della nuova programmazione regionale, delle politiche attive per il lavoro attualmente in campo e dei bandi PNRR in corso di attuazione”.



Franco Marangi, Studio Marangi: “Il protocollo sottoscritto costituisce un importante tassello per la crescita del territorio e non solo comunale. Lo scopo è fornire tutte le sinergie, gli strumenti e le competenze utili a semplificare lo sviluppo del sistema imprenditoriale. La condivisione delle Linee Guida per lo sviluppo del sistema delle attività commerciali ed imprenditoriali tutte non può che essere un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi. Con questa esperienza vogliamo promuovere un sistema di partnership e di rappresentanza del territorio che punti alla semplificazione delle procedure e delle operatività che consentano alle imprese di sfruttare tutti gli strumenti di incentivazione degli investimenti, di agevolazione degli interventi, di sostegno delle attività. In questo periodo storico non si può non procedere in questa direzione”.