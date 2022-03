SIP_Basilicata_in_memoria_del_dottor_Giuseppe_Claps

Qualche giorno fa, il 27.02.22, è venuto a mancare il Dr Giuseppe Claps, Pediatra lucano, originario di Missanello (PZ). La SIP di Basilicata vuole rendere omaggio a questo illustre Pediatria della nostra regione.

Il Dr Giuseppe Claps si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1962 presso l’Università degli Studi di Napoli e ha conseguito la Specializzazione in Clinica Pediatrica nel 1964 presso la medesima Università.

Per trent’anni ha ricoperto l’incarico di Primario ospedaliero all’interno del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Marino Laziale.

Ha rappresentato un punto di riferimento per la Pediatria italiana negli ultimi decenni. E’ sempre stato molto attento alle dinamiche in evoluzione della Pediatria Italiana, anticipando gli sviluppi di questa delicata professione, anche attraverso il suo impegno in attività sociali ed organizzative a beneficio dell’Area pediatrica.

E’ stato Presidente dell’Associazione Nazionale per il Bambino in Ospedale (ANABO), un’Organizzazione onlus che esercita la tutela degli interessi morali e sociali dell’infanzia e delle famiglie.

Aveva fondato e poi presieduto, prima in ambito regionale e poi nazionale, l’Associazione dei Pediatri Ospedalieri.

Il Dr Giuseppe Claps nel 2017 è stato insignito del titolo di “Maestro di Pediatria” da parte della Società Italiana di Pediatria (SIP) con la seguente motivazione: “per la sua solida preparazione clinica abbinata ad una straordinaria capacità organizzativa nella promozione della salute dell’età evolutiva”. Si tratta della massima onorificienza che la SIP conferisce ai Pediatri italiani illustri.