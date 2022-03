“Sei sicura in casa?” un webinar per la Giornata internazionale della donna￼

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà il prossimo 8 marzo alle ore 15 in modalità webinar l’evento “Sei sicura in casa?”Il webinar è aperto a tutti, in particolare al mondo scolastico e, per il tramite dei dirigenti scolastici, ai genitori degli studenti/studentesse di ogni ordine e grado. Per partecipare occorre registrarsi collegandosi al link https://bit.ly/35r63cs. Completato il modulo di registrazione, i partecipanti riceveranno dal sistema di Teams (all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo) un’email di conferma con il link per seguire l’incontro in modalità “partecipante”.Entro il 15 marzo, compilando il questionario scaricabile all’indirizzo https://forms.gle/JV2A6xhkf6idANdPA, inoltre, sarà possibile partecipare a un’indagine sulla percezione dei rischi domestici delle casalinghe a tempo pieno e parziale, nell’ambito del più ampio progetto volto ad esplorare e conoscere meglio il rischio degli incidenti domestici, che, come è noto, rappresentano uno stringente problema in ambito sanitario, sociale e psicologico. Peraltro, solo il 35 per cento delle stesse casalinghe lucane è informato circa l’obbligatorietà dell’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici.Al webinar parteciperanno tutti i partner coinvolti nel progetto: la consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, la direttrice regionale Inail, Carmen Angiolillo, la dirigente Usr, Claudia Datena, la presidentessa del Moica, Alba dell’Acqua, e l’amministratrice unica dell’Ater si Matera, Lucrezia Guida.Saranno ascoltate le testimonianze degli alunni e delle mamme casalinghe.

Correlati