Quarto( FdI) “Buon lavoro al nuovo capogruppo in Consiglio regionale 

“Il gruppo di Fratelli d’Italia Basilicata formula gli auguri di buon lavoro, al nuovo capogruppo in Consiglio regionale, Tommaso Coviello, vice coordinatore regionale del partito”, è quanto afferma in una nota il coordinatore regionale di FdI Basilicata, Piergiorgio Quarto.”Con il consigliere Coviello Fratelli d’Italia avrà una guida attenta e scrupolosa per portare avanti nei mesi a venire l’agenda programmatica e politica con particolare attenzione ai temi maggiormente sensibili per il nostro territorio e le sfide legate al futuro, a partire dalla programmazione del Pnrr. Sarà necessario il lavoro di tutto il governo regionale a partire dalla nuova giunta che in tempi brevi andrà ad insediarsi. In tal senso l’intero gruppo consiliare di FdI – conclude Quarto – non farà mancare il proprio contributo costruttivo e propositivo”.

