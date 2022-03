Progetto restyling stazione, dichiarazione sindaco

Questo pomeriggio Rfi ha presentato al sindaco Carlo Salvemini e alla giunta il Progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce, finanziato con 14 milioni di euro nel Piano stazioni del Pnrr. Di seguito la dichiarazione del sindaco Carlo Salvemini:“È un risultato di valore storico che raggiungiamo insieme a Rete Ferroviaria Italia: costruita alla fine degli anni ’60 dell’800, la stazione di Lecce non veniva interessata da un intervento di riqualificazione di questa portata dagli anni ’50, dunque da più di 70 anni. Sarà una stazione più accogliente, accessibile, funzionale, all’altezza delle ambizioni di una città come Lecce dal punto di vista turistico e capace di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini leccesi e salentini che la attraversano ogni giorno per viaggio o lavoro. Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana si inserisce, come un tassello fondamentale, tra quelli che il Comune sta realizzando con il progetto di ribaltamento e la riqualificazione di piazzale Massari e Viale Oronzo Quarta. Grazie a un lavoro puntuale degli uffici i tre progetti sono stati allineati per risultare un unicum a servizio della modernizzazione della più importante infrastruttura di mobilità della città. A completare la riqualificazione anche sociale dell’area, interverranno due progetti di forte impatto sui quartieri ovvero quello delle Officine Mezzogiorno, a cui l’amministrazione sta lavorando in collaborazione con Italia Camp e quello di Masseria Tagliatelle, in via del Ninfeo, per il quale è stato pubblicato con Fondazione con il Sud il bando per la gestione destinato a partnership capeggiate da enti del terzo settore. Ci aspetta un futuro prossimo di progettazioni, gare, chiusura dei cantieri aperti, e un futuro sul medio periodo nel quale questo quadrante della città svolgerà è destinato a svolgere ruolo decisivo per la crescita economica e sociale dell’intera città”.

Correlati