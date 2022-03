OPEN DAY LUOGHI COMUNI”:DOMANI SI PRESENTA LO SPAZIO SALENTO D’AMARE POINT DELLA PROVINCIA DI LECCE

Domani, giovedì 3 marzo, alle ore 17, presso il piano terra di Palazzo dei Celestini a Lecce, sede della Provincia, è in programma l’Open Day Luoghi Comuni, per presentare lo spazio Salento d’Amare Point e illustrare il bando per l’immobile candidato.Parteciperanno all’appuntamento Stefano Minerva, presidente della Provincia Lecce e Alessandro Delli Noci, assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, insieme allo staff di Luoghi Comuni. Luoghi Comuni, il cui bando scadrà il 29 marzo, è l’iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e finanzia progetti di innovazione sociale, proposti da organizzazioni giovanili, da realizzare in spazi pubblici. Si rivolge, da un lato, ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore, costituite e con sede in Puglia, i cui organi di amministrazione siano composti in maggioranza da giovani fino a 35 anni e, dall’altro, ad Enti pubblici che vogliono mettere a disposizione il proprio patrimonio per progetti di innovazione sociale. La Provincia di Lecce ha messo a disposizione lo spazio al piano terra di Palazzo dei Celestini Salento d’Amare Point, scelto appositamente perché sorge nel cuore storico della città di Lecce. Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva sottolinea: “Con la partecipazione a Luoghi Comuni, la Provincia di Lecce vuole trasmettere un messaggio chiaro ai ragazzi: è necessario sognare insieme. Sognare un sistema di fruizione degli spazi pubblici capace veramente di rispondere ai bisogni delle comunità, con proposte calibrate sulle potenzialità, non di uno spazio anonimo, bensì di un luogo al centro della cultura e della bellezza di Lecce, un luogo al centro della storia della provincia tutta”.

“Quella degli Open Day di Luoghi Comuni”, dichiara l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci, “è un’occasione importante perché consente all’ente di presentare lo spazio pubblico e invitare le organizzazioni giovanili a presentare un progetto di gestione. Allo stesso tempo, grazie alla presenza dello staff, le stesse organizzazioni hanno l’opportunità di porre quesiti sul funzionamento del bando. Sono molto contento di presentare questo importante spazio nella città di Lecce, ricordando che la provincia di Lecce è tra le province più attive per numero di spazi candidati”.

Lecce, 2 marzo 2022.