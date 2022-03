Manutenzione del verde nell’area industriale di Tecnoparco￼

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera ha provveduto, nei giorni scorsi, ad abbattere nel sito di Pisticci Scalo gli alberi presenti lungo lo spartitraffico della viabilità principale, i quali avevano danneggiato la condotta fognaria. I lavori hanno interessato il “Comparto C” dell’agglomerato industriale di Pisticci Scalo e sono stati determinati dalla necessità di intervenire sulla sottostante rete di fogna meteorica che è stata semidistrutta, in questi anni, dall’apparato radicale delle piante stesse a causa della notevole crescita degli olmi presenti in quel tratto. Il Consorzio nell’ottica di una valorizzazione dell’area interessata, cioè lo spartitraffico della viabilità di penetrazione dell’agglomerato di Pisticci scalo, dopo aver ripristinato la funzionalità idraulica della fogna, provvederà alla messa a dimora di nuove essenze arbustive, che non abbiano però un apparato radicale tale da interferire con la nuova opera di realizzazione della fogna. Occorre ricordare che le manutenzioni del verde non venivano effettuate dal 2009 e con la nuova governance sono state estese a tutti gli agglomerati industriali del Consorzio, con una manutenzione programmata di due interventi l’anno. Infine, nell’agglomerato industriale di Pisticci Scalo, lungo l’asse ferroviario Metaponto-Potenza è stato eseguito un intervento di potatura di eucalipti che altrimenti avrebbero potuto causare danni alla circolazione ferroviaria, come pure lungo l’asse della carreggiata Nord della SS. 407 Basentana Metaponto-Potenza, proprio per garantire le condizioni di sicurezza sull’importante arteria.

Correlati