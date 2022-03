Manifestazione per la pace, la Giunta delibera il patrocinio

La Giunta ha concesso il patrocinio alla manifestazione “Stop alla guerra in ucraina. We stand with Ukraine” che si svolgerà in Piazza XX Settembre giovedì 3 marzo 2022 a partire dalle ore 18.00. Nel corso della stessa riunione, la Giunta ha discusso la questione relativa alla necessità di verificare la disponibilità di immobili o di altre strutture per assicurare l’accoglienza o l’assistenza ai cittadini ucraini a Martina Franca. Tale tematica è stata analizzata anche alla luce dell’invito rivolto dalla Prefettura di Taranto. Sindaco e Assessori si sono aggiornati alle prossime ore per valutare ulteriori iniziative, comprese quelle di natura solidaristica di varie realtà cittadine che si stanno attivando e l’eventuale coinvolgimento della Protezione civile.

Il Presidente Donato Bufano ha convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria per lunedì 7 marzo 2022, alle ore 17.30, in presenza in Sala Consiliare e in video conferenza, per discutere l’ordine del giorno “Solidarietà al popolo ucraino” presentato da diversi Consiglieri comunali il 25 febbraio scorso.

Da questa mattina, davanti a Palazzo Ducale, insieme alle bandiere istituzionali sventola anche la bandiera con i colori della Pace.

Il 24 febbraio scorso, subito dopo l’aggressione della Russia di Putin all’Ucraina, la Giunta, su proposta del Sindaco Franco Ancona, ha approvato un ordine del giorno di ferma condanna della guerra e dell’attacco alla sovranità di un altro Stato in spregio ad uno dei principi cardine del diritto internazionale.

La manifestazione di domani, aperta a tutti i cittadini, vedrà l’intervento del Sindaco Franco Ancona invitato dall’associazione “Upward pensieri persone progetti” che ha organizzato l’evento con la partecipazione delle seguenti associazioni: Amici di Lourdes di Martina Franca, Amore per Martina, Anteas Martina Franca, Anteas Taranto, APS Sud Est Donne e Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, Arci Servizio Civile e Palestra, Associazione Armonie d’Itria, Associazione Terra Terra, ANPI Martina Franca, Azione Cattolica Italiana vicaria di Martina Franca, CAV, CISL Taranto Brindisi, CGIL Taranto, Circolo Salvador Allende l’Arcallegra, Collettivo 080, Comitato Territoriale ARCI Valle d’Itria, Comunità Ucraina e Georgiana di Martina Franca, Condivisione Italia, Confraternita Immacolata degli Artieri, Croce Rossa Italiana Comitato di Martina Franca, Legambiente Valle d’Itria, Martina 3, Maestri MTB e BDF, Missionari della Consolata, Ordine Francescano secolare e della Gioventù Francescana di Martina Franca, Ospedaletto, Polisportiva Arci Martina Franca ASD, Pro Loco Martina Franca, Scout Martina Franca 1, Scout MF2, Scout MF3, Scuola di musica “Nota Bene”, Teatro Vò Cantando, UIL Taranto, Uisp Valle d’Itria, Underground, Villaggio di Sant’Agostino.