Lunedi 7 marzo alle ore 17.00 presso la sede del Polo Bibliotecario di Potenza, in via don Minozzi l’associazione WE LOVE POTENZA terrà una conferenza di presentazione dell’iniziativa La cultura ci salvera’ #torniamoavivere, che include alcune visite guidate a siti di particolare interesse storico e culturale della città.Parteciperanno Luigi Catalani, direttore del Polo Bibliotecario di Potenza e Enrico Spera, Dirigente dell’Ufficio Cultura della Provincia di Potenza.

