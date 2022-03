Ispe: candidature aperte per il componente del Cda che rappresenti il Comune￼

Il dirigente del settore Affari Generali e Istituzionali rendo noto che il Comune di Lecce intende acquisire la candidatura di soggetti idonei ad essere nominati membro del consiglio di amministrazione della ASP “ISPE” – Azienda di Servizi alla Persona – Istituto per i servizi alla persona per l’Europa”, in rappresentanza del Comune di Lecce.

Al componente del consiglio di amministrazione può spettare un compenso che sarà regolato dallo statuto, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, e sarà a carico del bilancio dell’Azienda.

La nomina prevede una durata in carica per 5 anni, così come stabilito dall’art.13 dello statuto dell’ASP “ISPE”.

Le domande di candidatura dovranno pervenire, con le modalità descritte nell’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune insieme al modulo da compilare, entro le 12.00 del 15 marzo 2022.