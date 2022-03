Il silenzio preoccupante dell’amministrazione Albano.

I consiglieri comunali Di Trani, Grieco, Calandriello e Miolla presentano tre interrogazioni.

Sono trascorsi quattro mesi dalla presentazione della giunta comunale e i cittadini pisticcesi non hanno ancora avuto modo di conoscere le linee programmatiche della nuova amministrazione.

La maggioranza che sostiene il Sindaco Albano rifugge dal confronto e nonostante l’impegno assunto in consiglio comunale non risponde alla nostra richiesta di costituzione delle commissioni consiliari.

Il silenzio dell’amministrazione Albano nasconde un immobilismo amministrativo che blocca lo sviluppo della nostra comunità.

Come minoranza consiliare abbiamo presentato tre interrogazioni a risposta orale aventi ad oggetto lo stato di attuazione delle delibere consiliari relative alla questione ambientale in Valbasento, Tecnoparco e ZES e alla questione regolamento dehors e lo stato della delibera di giunta avente ad oggetto la Manifestazione di interesse per la nomina del direttore artistico per la programmazione degli eventi culturali 2021-2022.

Il Sindaco e la sua maggioranza vengano in Consiglio comunale a discutere della visione programmatica e a rispondere alle nostre legittime interrogazioni.

I consiglieri comunali

Vito Anio Di Trani

Pasquale Domenico Grieco

Carmine Calandriello

Giuseppe Miolla