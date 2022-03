IL PRESIDENTE DELLA LEGA DILETTANTI FIGC VITO SENTITO IERI IN COMMISSIONE CULTURA

La commissione consiliare Cultura e Sport del Comune, presieduta dal consigliere Giuseppe Cascella, ha ricevuto ieri mattina in audizione il presidente del Comitato Regionale Pugliese di Calcio della Lega Nazionale Dilettanti e del settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci.

Un incarico che il dirigente ricopre da oltre 30 anni.

Si è discusso sulla attuale situazione dei campionati dilettantistici pugliesi che, dopo essere stati sospesi diverse volte nel corso degli ultimi due anni a causa della pandemia, attualmente sono regolarmente in svolgimento.

Il presidente Tisci ha sottolineato che nei maggiori campionati regionali pugliesi, la ripresa non ha mortificato l’attività delle squadre che si erano attrezzate per disputare campionati di vertice.

Pur essendo stati gli ultimi anni molto difficili, vi sono segnali positivi riguardo lo svolgimento delle attività dei campionati. E’ vero infatti che dal punto di vista economico le società hanno dovuto affrontare una grave crisi dovuta ai minori incassi di biglietteria ed un maggior aumento dei costi per adeguamento alle norme anticovid, ma fortunatamente la Puglia sportiva ha retto molto bene a questo impatto negativo, come è dimostrato dal dato che non si sono registrate in questo periodo cessazioni di attività di società sportive. Questo perché la massiccia adesione degli atleti alla campagna vaccinale e l’elevato standard di sicurezza monitorato attraverso la rigida applicazione dei protocolli sanitari da parte dei commissari ha fatto sì che solo poche gare venissero rimandate.

Riguardo al tema dei ristori economici a vantaggio delle società e dei gestori degli impianti al fine di arginare il caro bollette, il presidente Tisci riferisce che vi è tuttora un dialogo aperto con il ministro dell’Economia Daniele Franco e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Il presidente Tisci ha anche spiegato che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC promuove, organizza, disciplina e sviluppa l’attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e calciatrici nel territorio nazionale. All’attività di base, che si articola nella fascia d’età 5-13 anni grazie all’impegno delle Scuole Calcio e dalle Scuole Calcio Elite, si affianca lo sviluppo dei progetti di carattere scolastico, promossi all’interno degli istituti di ogni regione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione: un’attività che ogni anno riguarda complessivamente oltre 100.000 studenti e 4.000 insegnati.

Nel corso della sessione il presidente della commissione Cascella ha ribadito l’alta professionalità e dedizione dimostrata in questi anni da Vito Tisci nella conduzione della Lega Dilettanti.