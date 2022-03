Un poderoso programma di interventi sulla rete viaria provinciale è in programma nei prossimi mesi.

“Interventi non esaustivi ma determinanti nella nostra azione che – ha evidenziato il Presidente Rocco Guarino – mettono in primo piano le nostre capacità progettuali nonostante il personale ridotto ed i tagli sugli interventi ordinari, che hanno di fatto limitato le nostre potenzialità e reso critica la gestione della rete viaria. Giova ricordare, come più volte abbiamo sostenuto, che la sciagurata legge di riordino degli Enti Locali, ha di fatto penalizzato i cittadini per il deterioramento e la bassa qualità dei servizi offerti, nonostante le continue richieste di interventi, proprio nel vitale settore delle infrastrutture”.Sono stati infatti pubblicati nei giorni scorsi gli “Avvisi di Procedure negoziate ai sensi dell’art.1,comma 2 lett.b) della L. n.120/2020” – per un totale di 10.251.229,00 Euro di interventi.

In particolare:

Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020: Fondi D.M. 49/2018 –D.M.123/2020-D.M.224/2020 annualità 2023 D.M 394/2021- Annualità 2021/2023- Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade prov.li di Potenza- AQ n.1 – Area Centro – CIG 9116075711 – Avviso di indagine esplorativa;

Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020: Fondi D.M. 49/2018 –D.M.123/2020-D.M.224/2020 annualità 2023 D.M 394/2021- Annualità 2021/2023- Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade prov.li di Potenza- AQ n.2 – Area Sud – CIG 9117076120 – Avviso di indagine esplorativa;

Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020: Fondi D.M. 49/2018 –D.M.123/2020-D.M.224/2020 annualità 2023 D.M 394/2021- Annualità 2021/2023- Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade prov.li di Potenza- AQ n.3 – Area Nord – CIG 9117108B85 – Avviso di indagine esplorativa;

Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020: Fondi D.M. 49/2018 –D.M.123/2020-D.M.224/2020 annualità 2023 D.M 394/2021- Annualità 2021/2023- Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade prov.li di Potenza- AQ n.4 – Area Centro Sud – CIG 911713302A – Avviso di indagine esplorativa.

L’avviso è pubblicato sul sito www.provincia.potenza.it, sezione Amministrazione Trasparente, percorso Bandi di gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di Servizi, Forniture, Lavori e Opere – Lavori Procedure Negoziate –link dell’oggetto della gara.

Inoltre lo stesso è pubblicato sul sito della Regione Basilicata nella sezione Avvisi.