Specialistica ambulatoriale: “doppio” compiacimento da ASPAT Basilicata

Il compiacimento di ASPAT Basilicata per l’esito dell’incontro con il Presidente Bardi sulla questione del pagamento delle prestazioni erogate nel corso del 2021 è duplice: da una parte, registriamo l’impegno a trovare una soluzione per tutti in tempi rapidi e, dall’altra, il riconoscimento della “pari dignità” tra le branche della specialistica ambulatoriale e nello specifico del ruolo dovuto alla fisioterapia”. Lo afferma la presidente di ASPAT B. Antonia Losacco che ha partecipato alla riunione collegiale che – evidenzia – “avevamo chiesto e attendevamo da tempo per riprendere il confronto paritario tra associazioni di categoria che mancava dalla fase di pre-Covid, quindi da oltre 2 anni. Ci aspettiamo adesso che la task force dopo il provvedimento per il pagamento delle prestazioni già effettuate – aggiunge – possa occuparsi delle questioni che più volte abbiamo sollevato riferite alla fisioterapia. Non è certamente superfluo ricordare la centralità e la strategicità, all’interno del SSR delle strutture eroganti le prestazioni di fkt, per garantire, come per tutte le altre strutture, una pronta ripartenza e quindi risposte adeguate ai crescenti bisogni dei cittadini”.

