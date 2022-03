Piano paesaggistico, Rosa: primo confronto con le comunità lucane.

Le tre giornate di forum, organizzate dalla Direzione Ambiente della Regione Basilicata a Muro Lucano il 12, 13 e 14 marzo in concomitanza con la Giornata nazionale del Paesaggio, saranno l’occasione per un primo momento di confronto e scambio di idee con le comunità lucane sul Piano paesaggistico regionale in itinere. Lo ha annunciato l’assessore Gianni Rosa nelle lettere di invito inviate ieri ai parlamentari lucani, ai consiglieri regionali, ai rappresentanti istituzionali, alle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, ai sindacati, al mondo della ricerca e alle associazioni.

“Verranno presentati – ha detto Rosa – i documenti frutto del lavoro svolto in questi ultimi due anni. E’ importante il contributo di tutti i protagonisti della vita politica ed economica della Basilicata per mettere punti fermi su quello che è lo strumento principe della pianificazione territoriale, tema strategico per il futuro sviluppo dei territori”.

Nell’ambito delle giornate è prevista la premiazione del concorso “PaesaggiAMO – Dialoghi con la Basilicata”.