PER TUTTO IL MESE DI MARZO, OGNI SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA, PROSEGUONO  LE VISITE GUIDATE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI RUDIAE A LECCE.

Per tutto il mese di marzo, ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 11 (durante la settimana solo per gruppi e su prenotazione) proseguono le visite guidate nel Parco Archeologico di Rudiae, lungo Via San Pietro in Lama, a Lecce. Grazie a un accordo di fruizione e promozione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e ARVa SRL, in collaborazione con Comune di Lecce, dal 2018 sono infatti fruibili sia gli scavi archeologici (“Fondo Acchiatura”) della città fondata dai Messapi sia l’Anfiteatro romano, costruito nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano, e riportato alla luce recentemente. Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città, e quello dell’antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino. Durante la visita sarà ricordata anche Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie per la costruzione dell’Anfiteatro nella patria del poeta Quinto Ennio (239 a.C. – 169 a.C.) e di Sant’Oronzo (22 D.C. – 68 D.C.). La sua storia è sintetizzata nel breve promo “Rudiae, dove tutto ebbe inizio” diretto da Roberto Leone (Airfilm S.r.L. Società di produzioni cinematografiche), che ospita attori e comparse in costume grazie alla collaborazione con Legio VIII Avgvsta Salento, Gruppo Storico – Città di Latiano, Milites Friderici II, Gruppo di Promozione Umana di Oria, disponibile su YouTube e sui canali social del Parco. Ingresso con visita 5 euro (super green pass obbligatorio), ridotto dai 7 ai 18 anni 4 euro, gratuito under 7 anni. Info e prenotazioni 3491186667 – 3495907685 – www.parcoarcheologicorudiae.it.

