Mostri in Mostra dei fratelli Magrì al Bastione San Giacomo dal 10 marzo

Da giovedì 10 marzo all’1 maggio il Bastione San Giacomo ospiterà una mostra con le opere dei fratelli Gabriele e Vittorio Magrì organizzata dal Comune di Brindisi grazie all’idea e alla curatela di Out Gallery. “Mostri in Mostra” è il titolo di questa retrospettiva dedicata al percorso dei due artisti che accompagna ogni visitatore nel coraggioso viaggio della propria vita: un viaggio fatto di paure da superare, mostri da affrontare e zavorre da trascinare o mollare.

I visitatori attraverseranno 3 differenti sezioni: la prima dedicata alla produzione giovanile, con creazioni e cimeli realizzati sin dalla prima infanzia, la seconda in cui sono esposte le opere realizzate con le tecniche più svariate e dedicate a riflessioni profonde e pungenti sulle sfaccettature della vita, la terza che raccoglie alcuni tra gli effetti speciali realizzati per importanti set cinematografici.

Questi due inseparabili fratelli, nati in provincia di Brindisi (Mesagne), hanno realizzato a quattro mani effetti speciali fantasy ed horror per teatro, tv e, soprattutto, per il grande cinema, da Il Fantasma dell’Opera di Dario Argento a Titus di Julie Taymor, a Pinocchio di Roberto Benigni, per citarne solo alcuni. Si tratta di una mostra adatta ad ogni età e che, con l’ausilio di alcune opere interattive, è particolarmente consigliata ai visitatori più piccoli che potranno trarre ispirazione da un percorso decisamente affascinante.

Il vernissage è fissato per giovedì 10 marzo alle ore 18 al Bastione San Giacomo, alla presenza degli artisti e delle curatrici Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino all’1maggio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; il martedì si osserverà un giorno di chiusura. Sarà inoltre possibile concordare aperture straordinarie al mattino per le scuole, contattando outgallery.segreteria@gmail.com