INCONTRO BARDI-LUPI IN REGIONE BASILICATA

Si è tenuto nella mattinata odierna un incontro tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il coordinatore nazionale di Noi con l’Italia, On. Maurizio Lupi, accompagnato dal Responsabile nazionale Organizzazione, On. Alessandro Colucci, dal Presidente del Consiglio comunale di Potenza, Francesco Cannizzaro, dall’assessore al Comune di Potenza, Massimiliano Di Noia e da Pietro Calò, consigliere comunale di Potenza. Al centro dell’incontro le proposte di “Noi con l’Italia” per la regione Basilicata, che sono state accolte con grande attenzione e soddisfazione dal Presidente Bardi.

