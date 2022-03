INCONTRO BARDI-LUPI IN REGIONE BASILICATA

Si è tenuto nella mattinata odierna un incontro tra il Presidente della Regione Basilicata,

Vito Bardi e il coordinatore nazionale di Noi con l’Italia, On. Maurizio Lupi, accompagnato

dal Responsabile nazionale Organizzazione, On. Alessandro Colucci, dall’assessore al

Comune di Potenza, Massimiliano Di Noia, e da Pietro Calò e Francesco Cannizzaro,

consiglieri comunali di Potenza. Al centro dell’incontro le proposte di “Noi con l’Italia” per la

regione Basilicata, che sono state accolte con grande attenzione e soddisfazione dal

Presidente Bardi.

