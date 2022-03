IL COMUNE DI MATERA ORGANIZZA UNA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA PACE CON GLI STUDENTI MATERANI E LA PROVINCIA

Nella mattinata di domani, mercoledì 2 marzo 2022, l’Amministrazione Comunale di Matera organizzerà, in collaborazione con la Provincia di Matera e con gli Istituti scolastici cittadini, un sit-in in Piazza Vittorio Veneto a sostegno della pace e contro la guerra, con gli studenti delle primarie e secondarie della città e con corteo da Via Ridola fino a Piazza Vittorio Veneto di una delegazione di soli studenti delle secondarie superiori.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 11:00, permettendo il rientro in classe da parte degli alunni.

In Piazza V. Veneto interverranno il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, il Vescovo di Matera-Irsina, sua Eccellenza Mons. Caiazzo, un rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale e alcuni rappresentanti dei dirigenti scolastici.

Sarà presente anche uno studente ucraino frequentante una delle scuole della città di Matera, quale testimone dell’angoscia di molti cittadini ucraini residenti in Italia ed anche a Matera.

